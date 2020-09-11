Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbari çalışma sonucunda A.K. ve H.K adlı kişilerin Ayvalık ilçesinde kubar esrar maddesi bulunduğu tespit etti.
Harekete geçen ekipler JASAT, Asayiş ve İstihbarat unsurlarınca iki şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 318 kg. kubar esrar maddesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 09:07 - Kaynak: AA
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