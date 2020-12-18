Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekiplerinin yaptıkları 7 ayrı uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Edremit ve Susurluk ilçelerinde yapılan 7 çalışmada 9 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 39,65 gram sentetik kannabinoid, 1,08 gram metamfetamin, 3,81 gram esrar ve 47 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. - BALIKESİR