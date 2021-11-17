Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar soncunda, Edremit'te uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 1 şüphelinin evinde yapılan aramada; 14 kök kenevir bitkisi, 250 gram kenevir tohumu, 100 gram kubar esrar ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı - BALIKESİR