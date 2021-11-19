BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilin direksiyon kısmında saklanmış 26,54 gram metamfetamin maddesi ile 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Balıkesir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Nakotik köpeğinin de kullanıldığı aramada 2 parça halinde toplam 26,54 gram metamfetamin maddesi, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 11 adet 9x19 mm çapında fişek ele geçirildi.

Araçta bulunan S.E. ve M.F. isimli şahıslar gözaltına alınırken, haklarında yasal işlem başlatıldı.