Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı - Son Dakika
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı

31.03.2022 14:58
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındıEdinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Edremit ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 5 şüphelinin ikametinde...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Edremit ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 5 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 305 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli yakalandı. - BALIKESİR

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Uyuşturucu, Balıkesir, Jandarma, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı - Son Dakika
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