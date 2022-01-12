BALIKESİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI - Son Dakika

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 6 şüpheli de gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucu Bandırma'da A.D., R.E.S., E.C., N.M.K., B.K. ve A.G.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon gerçekleştirdi. Araç ve adreslerde yapılan aramalarda; 3 parça halinde 1,5 kilogram metamfetamin, 22 gram esrar, tütün ve esrarla karışık sigara, 6 tabanca fişeği, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.