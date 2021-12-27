Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince E.O'nun evinde yapılan aramalarda 592,93 gram esrar, 1,74 gram metamfetamin, 4 sentetik uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca ve 4 tabanca fişeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 485 lira bulundu.

Yakalanan E.O'nun, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini yapma veya sağlama", "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından arandığı belirlendi. Ayrıca yapılan trafik sorgulamasında şüphelinin kullandığı araçta, başka bir araca ait plakanın takılı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.