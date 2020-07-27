Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 7 ayrı çalışmada 10 şüpheli şahsı yakaladı. Polisin yaptığı operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İlimizde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 24.07.2020 tarihinde Emniyet Müdürlüğü personellerince yapılan 7 çalışmada 10 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda; 32 adet ecstasy hap, 68 adet sentetik ecza hap, 2,16 gram bonzai maddesi, 1.93 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek, 1 adet pompalı tüfek ve 2 adet dolu fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 340 liraya el konuldu. - BALIKESİR