Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğer 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 126 sentetik hap, 20 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 50 gram esrar, 2,94 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında önceden tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Balıkesir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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