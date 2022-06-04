Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 18 kişi yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 18 kişi yakalandı

04.06.2022 20:54
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 18 kişi yakalandı

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Havran ilçelerinde bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 18 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 63 gram metamfetamin, 58 gram kubar esrar, 5 kök Hint keneviri, 15 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 14 cep telefonu, 2 tabanca, 2 av tüfeği, 18 fişek ve bir muşta ele geçirildi.

Karakola götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 18 kişi yakalandı
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 18 kişi yakalandı
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Kaynak: AA

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 18 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 18 kişi yakalandı - Son Dakika
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