Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
6 saat önce
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon başlatan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 5 ekstasy ile 104 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:26 Kaynak: AA
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