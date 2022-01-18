Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il ve ilçe jandarma komutanlıklarınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbarat çalışması sonucu, Edremit'te örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 4 şüphelinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 70 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar, 10 sentetik uyuşturucu hap, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 5 tabanca, 1 bıçak, 47 fişek, 1 kamera kayıt cihazı, 1 uyuşturucu satışıyla ilgili doküman ile suçtan elde edilen gelir olarak 700 avro, 1720 dolar ve 9 bin 855 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.