Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Ayvalık ve Edremit ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, 492 uyuşturucu hap, 1,40 gram esrar, 1,05 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen 725 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.