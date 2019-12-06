Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

7 saat önce

Balıkesir'de, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Balıkesir'de, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 4 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 39,2 gram esrar ve 289 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Balıkesir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:26 Kaynak: AA
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