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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
7 saat önce
Balıkesir'de, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:26 Kaynak: AA
Balıkesir'de, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 4 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 39,2 gram esrar ve 289 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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