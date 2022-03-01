Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

01.03.2022 10:36
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Havran'da örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 6 şüphelinin ikametleri ve iş yerlerinde arama yapıldığı bildirildi.

Yapılan aramalarda, 510 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 1 gram kenevir tohumu, 2 sentetik uyuşturucu hap, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 12 fişek ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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