Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 6,50 gram metamfetamin, 6,24 gram esrar ve 454 sentetik hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi, Edremit ve Bandırma ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı.

Balıkesir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı.

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