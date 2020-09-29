Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezi, Edremit ve Bandırma ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 6,50 gram metamfetamin, 6,24 gram esrar ve 454 sentetik hap ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:53 - Kaynak: AA
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