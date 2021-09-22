Son dakika haber! BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi... Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekipler tarafından operasyon başlatıldı. İbrahimce ve Gazicelal mahallelerinde belirlenen 15 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyona, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri de destek verdi. Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, evlerden birinin bahçesinde toprağa gömülmüş 1302 sentetik uyuşturucu hap, 3,46 gram metamfetamin, 3,35 gram esrar ve 45,14 gram sentetik kannobinoid bulundu. Operasyonda ayrıca 2 ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait 2 kartuş, 56 tabanca fişeği, bıçak ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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