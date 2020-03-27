Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 9 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 382 gram esrar, 195 gram Hint keneviri tohumu, 20 uyuşturucu hap, 11 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:12 Kaynak: AA
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