Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 2 ruhsatsız tabanca ile 30 fişek ele geçirildi. Şüphelilerden 5'inin emniyetteki işlemleri sürerken, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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