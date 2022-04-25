Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

25.04.2022 18:04
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, İstanbul'dan ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı.

Takibe alınan araç, ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 235 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler M.G, Y.S, R.Ş. ve H.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Uyuşturucu, Balıkesir, Edremit, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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