Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon
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Balıkesir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon

1 saat önce

Balıkesir polisi özellikle çocuk ve gençlere uyuşturucu satan zehir tacirlerine operasyon düzenledi.

Balıkesir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon, System.String[]

Balıkesir polisi özellikle çocuk ve gençlere uyuşturucu satan zehir tacirlerine operasyon düzenledi.


Polis ekipleri yaptıkları operasyonlarda 4 kişiyi yakalarken, çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve bağlı birimlerce il genelinde, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine yönelik son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Polisin yaptığı operasyonda 1 kilo 896 gram esrar, 6 gram eroin ve 1 kök Hint keneviri ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:41 Kaynak: İHA
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