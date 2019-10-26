Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Son Dakika Güncel Balıkesir'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Balıkesir'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı

58 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Balıkesir'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Edremit Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekiplerince bir süre takibe alınan ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.A. (40) isimli şüpheli, satışa hazırladığı uyuşturucu maddeleriyle birlikte kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının üzerinde yapılan aramada 31.42 gr sentetik kannabinoid maddesi (bonzai) ile 4 bin180 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fas'ta cinsel tacizden yargılanan gazeteciye 15 yıl hapis cezası
Dünyaca ünlü medya şirketi Endemol Shine satıldı Türk askerinin arasına sızmaya çalışan teröristler böyle öldürüldü HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den CHP'yi zora sokacak İstanbul çıkışı: Ders çıkarmadılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 12:18:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]