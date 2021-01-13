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Balıkesir'de uyuşturucu taciri 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'de uyuşturucu taciri 7 kişi tutuklandı

13.01.2021 20:13
Balıkesir'de uyuşturucu taciri 7 kişi tutuklandı

Balıkesir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik soruşturma başlatıldı. Sokak satıcılarının yakalanması ve suç organizasyonun deşifre edilebilmesi amacıyla yürütülen operasyon kapsamında Balıkesir merkezli, Bursa, İstanbul ve Muş illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Zehir tacirlerinin evlerine yapılan baskınlarda 3 bin 405 adet uyuşturucu hap, 55 gram esrar, 21 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 pompalı av tüfeği ve bunlara ait 42 adet fişek ile 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde öğütme aparatı, 2 kapsam dışı komando bıçağı ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Balıkesir Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısında çıkan 8 zanlıdan 7'si tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir'de uyuşturucu taciri 7 kişi tutuklandı
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de uyuşturucu taciri 7 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de uyuşturucu taciri 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
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