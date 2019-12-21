Balıkesir'de uyuşturucu tacirlerine şok baskın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de uyuşturucu tacirlerine şok baskın - Son Dakika

Balıkesir'de uyuşturucu tacirlerine şok baskın

6 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 6 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Balıkesir'de uyuşturucu tacirlerine şok baskın, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 6 uyuşturucu tacirini yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçak tütün, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 6 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 3.86 gram esrar maddesi, 219 gram skunk maddesi, 170 adet uyuşturucu hap,10 kilogram açık tütün, 3000 makaron, 6 sigara sarma makinesi ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:03 Kaynak: İHA
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