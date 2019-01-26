Balıkesir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Tutuklandı
30 dakika önce
Balıkesir'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir
'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince yapılan uzun süreli takip ve çalışmalar neticesinde M.K.D. ve İ.O.B. adlı şahıslar yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların ikamet ve araçlarında eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 7 parça halinde 18,09 gr Metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız 7.65 tabanca, 16 adet 7.65 fişek, 5 adet 9 mm fişek ile uyuşturucu maddeleri kişilere hazır hale getirmek için kullanılan 98 adet kilitli şeffaf torba ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K.D. ve İ.O.B. adlı şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:21 Kaynak: İHA
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