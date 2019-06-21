Balıkesir'de uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
1 saat önce
BALIKESİR'in Balya ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:14 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Balya
ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda R.C. ve Y.C. adlı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptıklarını tespit etti. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 90 kök kenevir bitkisi, 82 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ve 1 ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 23 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
- Balıkesir
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