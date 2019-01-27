Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Uyuşturucu Ticaretine 2 Tutuklama

Balıkesir'de Uyuşturucu Ticaretine 2 Tutuklama

1 saat önce

BALIKESİR'de, polisin uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Balıkesir'de Uyuşturucu Ticaretine 2 Tutuklama, System.String[]
BALIKESİR'de, polisin uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı. 

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süreli takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.K.D. ve İ.O.B.'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde ve araçlarında da arama yapıldı. Aramalarda, 7 parça halinde 18,09 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız 7.65 tabanca, 16 adet 7.65 fişek, 5 adet 9 mm fişek ile uyuşturucunun satışında kullanılan 98 kilitli şeffaf torba ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:36 Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pekcan: 2018'de 3 Milyar 34 Milyon Liralık Kaçakçılık Olayı Ortaya Çıkarıldı Kuyumcuyu Soymak İsteyen Silahlı Soyguncu, İş Yeri Sahibi Tarafından Sopa ile Kovalandı

AK Partili Ravza Kavakçı'dan Toplantıya Damga Vuran Sözler: Fenerbahçe Madem Yenilecek, Ümraniye Yensin Erkan Kolçak Köstengil, Eşi Cansu Tosuna Süpriz Doğum Günü Partisi Düzenledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 12:06:23. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Uyuşturucu Ticaretine 2 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]