Balıkesir'de uyuşturucu ve silah operasyonu
46 dakika önce
Balıkesir'de evinde kenevir yetiştiren kişi jandarma tarafından yakalandı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:56 Kaynak: İHA
'de evinde kenevir yetiştiren kişi jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma
Komutanlığına yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde Yakupköy Mahallesi'nde ikamet eden İ.E.'nin evinde kenevir ektiğine bilgisi ulaştı. Evde yapılan aramada, 1 kök kenevir, 2 adet av tüfeği ve 4 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Jandarma ekipleri İ.E.'yi gözaltına aldı. - BALIKESİR
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