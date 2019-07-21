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Balıkesir'de uyuşturucu ve silah operasyonu

46 dakika önce

Balıkesir'de evinde kenevir yetiştiren kişi jandarma tarafından yakalandı.

Balıkesir'de uyuşturucu ve silah operasyonu, System.String[]
Balıkesir'de evinde kenevir yetiştiren kişi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde Yakupköy Mahallesi'nde ikamet eden İ.E.'nin evinde kenevir ektiğine bilgisi ulaştı. Evde yapılan aramada, 1 kök kenevir, 2 adet av tüfeği ve 4 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Jandarma ekipleri İ.E.'yi gözaltına aldı. - BALIKESİR
Balıkesir, Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:56 Kaynak: İHA
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