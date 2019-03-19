Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Uyuşturucu ve Silah Yakalandı

Balıkesir'de Uyuşturucu ve Silah Yakalandı

15 dakika önce

Balıkesir polisi 3 kişide uyuşturucu madde ve silah yakaladı.

Balıkesir'de Uyuşturucu ve Silah Yakalandı, System.String[]
Balıkesir polisi 3 kişide uyuşturucu madde ve silah yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu alan H.Y., H.O. ve A.B. yakalandı. Polis ekipleri yakalanan kişilerin üzerinde 12,35 gram suyuşturucu madde ile 9 mm tabanca 9 adet 9 mm dolu fişek ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:00 Kaynak: İHA

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