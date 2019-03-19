Balıkesir'de Uyuşturucu ve Silah Yakalandı

Balıkesir polisi 3 kişide uyuşturucu madde ve silah yakaladı.

Balıkesir polisi 3 kişide uyuşturucu madde ve silah yakaladı.



Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu alan H.Y., H.O. ve A.B. yakalandı. Polis ekipleri yakalanan kişilerin üzerinde 12,35 gram suyuşturucu madde ile 9 mm tabanca 9 adet 9 mm dolu fişek ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

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