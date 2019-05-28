Balıkesir'de uyuşturucudan 2 kişinin öldüğü iddiası
8 dakika önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu kullandıkları ileri sürülen 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:34 Kaynak: AA
'in Ayvalık
ilçesinde uyuşturucu kullandıkları ileri sürülen 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Küçükköy
Mahallesi'nde bir araya gelen 5 arkadaş, bir süre sonra fenalaştı.
Uyuşturucu kullandıkları iddia edilen bu kişilerden A.R.S. ve Y.T. olay yerinde yaşamını yitirdi.
B.U, C.S. ve D.E. ise Ayvalık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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