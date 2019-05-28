Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de uyuşturucudan 2 kişinin öldüğü iddiası
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Balıkesir'de uyuşturucudan 2 kişinin öldüğü iddiası

8 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu kullandıkları ileri sürülen 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Balıkesir'de uyuşturucudan 2 kişinin öldüğü iddiası, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu kullandıkları ileri sürülen 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi'nde bir araya gelen 5 arkadaş, bir süre sonra fenalaştı.
Uyuşturucu kullandıkları iddia edilen bu kişilerden A.R.S. ve Y.T. olay yerinde yaşamını yitirdi.
B.U, C.S. ve D.E. ise Ayvalık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:34 Kaynak: AA
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