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Balıkesir'de uyuşturucudan kurtulan gençler "Umuda Kapı Açtı" - Son Dakika

Balıkesir'de uyuşturucudan kurtulan gençler "Umuda Kapı Açtı"

03.07.2021 11:49
Balıkesir'de uyuşturucudan kurtulan gençler

Balıkesir Valiliğince hazırlanan ve 17 kuruluş tarafından desteklenen "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" projesi kapsamında uyuşturucudan kurtulan 20 kişi iş sahibi yapıldı.

Balıkesir Valiliğince hazırlanan ve 17 kuruluş tarafından desteklenen "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" projesi kapsamında uyuşturucudan kurtulan 20 kişi iş sahibi yapıldı.

Uyuşturucudan kurtulmak isteyen kişiler, 16 Kasım 2020'den itibaren hayata geçirilen proje kapsamında Valilik veya kaymakamlıklardaki 'Açık Kapı' birimlerine başvuruyor. Psikologla görüşülmesinin ardından bu kişilerle ilgili, Balıkesir Devlet Hastanesi psikiyatri bölümünde alanında uzman hekimlerden randevu alınarak özel bir tedavi programı oluşturuluyor.

Ayakta, yatarak veya Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezine (AMATEM) sevk gibi çeşitli şekillerde gerçekleştirilen tedavi sürecinde, kişiye özel bir rehabilitasyon süreci de başlatılıyor. Bireysel görüşme, grup terapisi, sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlerle uyuşturucudan uzaklaştırılmak istenen kişinin bunu başarması halinde kamu kurumlarında 6 ay çalışmaya başlıyor.

Bu süreçte uyuşturucudan kurtulan kişiler, İŞKUR ile yapılan protokol sayesinde sanayi veya hizmet alanında iş sahibi oluyor.

Yaklaşık 9 aydır devam eden proje kapsamında 20 genç uyuşturucudan kurtularak iş sahibi oldu ve ailesiyle mutlu bir hayata kavuştu.

Proje sayesinde uyuşturucu bağımlılığından kurtulanlar sosyal, ekonomik, psikolojik, sağlık gibi birçok yönden huzur bularak iyileşiyor.

İşe başlayan kişilerle yapılan görüşmelerde ve yerleştirildikleri kurumlardan alınan geri bildirimlerde ise kişilerin sosyal ve duygusal anlamda çok olumlu gelişmeler gösterdikleri, kendilerine sunulan çalışma ortamı sayesinde sosyal çevrelerinde bir kabul alanı oluşturdukları, sunulan imkanları kaybetmemek adına büyük gayret gösterdikleri ve kendilerine olan öz güvenlerinin arttığı öğrenildi.

"Her birini kendi çocuğum gibi takip ediyorum"

Vali Hasan Şıldak, projenin uyuşturucuyla mücadelenin farklı boyutlarının ve sosyal yönlerinin de ele alınarak iyi bir hazırlık süreciyle başlatıldığını söyledi.

Projenin umut verici ve başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Şıldak şöyle konuştu:

"Her birinin kendine özgü hikayeleri var, her biri aslında bir dram içeriyor ama bu dramın sonunda onlar bir ışık gördüler ve oraya tutundular. Burada biz şunu gösteriyoruz, sadece polisiye veya önleyici tedbirlerle uyuşturucuyla mücadele etmiyor. Uyuşturucunun pençesinde hem kendisi acı çeken hem de ailesine acı çektiren insanları da kapsayan güzel bir çalışmayı sunduk. Bu bir fırsat, çok etkileyici hikayeler var. Bunları zaman içinde de kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyoruz.

Başkalarına örnek olması ve mesaj vermesi açısından paylaşmakta da fayda görüyoruz. Her birini kendi çocuğum gibi takip ediyorum, özellikle kamuda istihdam edilmeye başlandıklarında onlardaki dönüşümü, değişmeyi tekrar insani özelliklere kavuşmalarını, hayata tutunmalarını, ayakları üstünde durduklarını gördükçe çok mutlu oluyorum ve bu bize ve tüm ekibimize ayrıca cesaret veriyor."

Şıldak, geri dönüşlerin mükemmel olduğunu, tedavi sürecinin ardından ailelerin eriştikleri mutluluğun kelimelerle ifade edilemeyeceğini sözlerine ekledi.

"Ailem ve çevremdeki insanların bakış açısı değişti"

Proje sayesinde uyuşturucudan kurtulan ve Balıkesir Valiliğinde çalışmaya başlayan 27 yaşındaki M.U. da 10 yıl kullandığı uyuşturucuyu 2021 yılı başı itibarıyla bıraktığını anlattı.

M.U. uyuşturucuyla arkadaş ortamında tanıştığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Ailem çok huzursuzdu, bana hiç güvenleri yoktu. Madde kullandığım arkadaşlıkların çıkar amaçlı olduğu için bana faydaları vardı ama kullanmayan arkadaşlarım beni kötü gözle görüyorlardı, görüşmek istemiyorlardı. Akrabalarım da kötü birisi olduğumu düşünüyorlardı. Açıkçası kimse bana güvenmiyordu. Uyuşturucu bana hep engel oldu, okulumdan, işimden, zamanımdan çaldı. Maddi ve manevi beni her türlü zarara uğrattı. Artık bırakmak istiyordum, babam bir gün cuma hutbesinde bu projenin bahsedildiğini söyledi ve Valiliğe başvurduk. İyileştikten sonra çalışmaya başladım, kaliteli güzel insanlarla tanıştım. Hayatım düzene girdi, iş arkadaşlarım oldu. Ailem ve çevremdeki insanların bakış açısı değişti."

"Vali Bey artık bizim babamız"

Proje sayesinde uyuşturucudan kurtulan ve Bandırma Kaymakamlığında çalışmaya başlayan 39 yaşındaki M.A. ise uyuşturucu kullanmaya 15 yaşında başladığını söyledi. M.A. madde bağımlısı olduğunu yaklaşık 25 yıl sonra kabullendiğini belirtti.

Ailesinin durumdan çok kötü etkilendiğini anlatan M.A. şöyle devam etti:

"Ailem darmadağınık, çocuklar bir tarafta. Annem babam yıkılmış, çaresiz bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ben ise her şeyden ve herkesten kaçıyorum. Sadece maddenin peşinden koşuyordum. Bu madde resmen benim hayatımı mahvetti, beni yalancı, sömürücü, sözünde durmayan biri yaptı. ya hayatıma son verecektim ya da bu illetten kurtulacaktım. Abim bana bu projeden bahsetti ve Kaymakamlıktaki Açık Kapı birimine başvurduk. Tedavi olduktan sonra uyuşturucuyu bıraktım ve eşim benimle barışmak istedi. İnsanlar artık benimle konuşmak istiyor. Artık annem ve babamla çok güzel vakit geçiriyorum.

Çalışmaya başladım, artık kendi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Eve giderken dondurma, çekirdek alıyorum, artık küçük şeylerden mutlu oluyoruz. Bu projenin hiçbir adli ve hukuki soruşturmayla bağlantısı yok, o yüzden uyuşturucudan kurtulmak isteyen herkes kaymakamlıklara veya Valiliğe başvursun. Vali Bey artık bizim babamız, elimizden tuttu, Allah ondan razı olsun. Bize kol kanat gerdi. Daha önce bırakmak için denemelerim olmuştu, hastanede yatmıştım ama bu proje sayesinde başarabildim."

Balıkesir'de uyuşturucudan kurtulan gençler Umuda Kapı Açtı
Balıkesir'de uyuşturucudan kurtulan gençler Umuda Kapı Açtı
Balıkesir'de uyuşturucudan kurtulan gençler Umuda Kapı Açtı
Balıkesir'de uyuşturucudan kurtulan gençler Umuda Kapı Açtı
Balıkesir'de uyuşturucudan kurtulan gençler Umuda Kapı Açtı

Balıkesir Devlet Hastanesi, Uyuşturucu, Balıkesir, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de uyuşturucudan kurtulan gençler 'Umuda Kapı Açtı' - Son Dakika


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