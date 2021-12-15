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Balıkesir'de uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Balıkesir'de uyuşturucuya geçit yok

15.12.2021 17:10
Balıkesir'de uyuşturucuya geçit yok

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptığı uyuşturucu madde operasyonlarında 19 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptığı uyuşturucu madde operasyonlarında 19 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak Balıkesir İl Merkezi ve Bursa İlinde yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 1,56 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 4 adet tabanca gövdesi, 6 adet tabanca sürgüsü, 6 adet tabanca mekanizması, 7 adet şarjör, 22 adet 9 mm çapında fişek, 12 adet kabza kapağı, 1 adet tabanca imalatında kullanılan matkap, 1 adet tabanca imalatında kullanılan taşlama makinası ve çeşitli aparatlar ve Uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin yaptığı başka bir operasyonda da uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak İl Merkezi, Bandırma ve Edremit İlçelerinde yapılan 7 ayrı çalışmada, 15 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, Adli makamlara sevk edilen, 3 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 9 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 2,27 gram metamfetamin, 14 adet sentetik ecza hap, 13,88 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 14 adet tabanca mekanizması, 7 adet şarjör, 22 adet 9 mm çapında fişek, 12 adet kabza kapağı, 1 adet tabanca imalatında kullanılan matkap, 1 adet tabanca imalatında kullanılan taşlama makinası ve çeşitli aparatlar, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonunda, Susurluk İlçesi Ömerköy Mahallesinde yapılan aramada; 25 kilo 500 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheli gözaltına alındı. - BALIKESİR

Balıkesir'de uyuşturucuya geçit yok
Balıkesir'de uyuşturucuya geçit yok
Balıkesir'de uyuşturucuya geçit yok
Balıkesir'de uyuşturucuya geçit yok
Balıkesir'de uyuşturucuya geçit yok

Uyuşturucu, Balıkesir, Jandarma, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika


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