- Balıkesir'de vahşi depolama tarihe karışıyor - Son Dakika

- Balıkesir'de vahşi depolama tarihe karışıyor

01.12.2020 14:54

- Balıkesir'de vahşi depolama tarihe karışıyor Atık sorununa sürdürülebilir ve çevreci çözümler üretmeyi hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 72 bin 572 metrekare vahşi depolama alanının ıslahını tamamladı, 197 bin 47 metrekare alanda ise ıslah çalışmalarını sürdürüyor.

- Balıkesir'de vahşi depolama tarihe karışıyor

BALIKESİR - Atık sorununa sürdürülebilir ve çevreci çözümler üretmeyi hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 72 bin 572 metrekare vahşi depolama alanının ıslahını tamamladı, 197 bin 47 metrekare alanda ise ıslah çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 269 bin 619 metrekare alanı ıslah etmiş olacak. Bu sayede toplam 2 milyon 799 bin 526 metreküp katı atık Büyükşehir'in planlı rehabilite çalışmaları ile tarihe karışacak.

Sürdürülebilir bir kentin inşası için insana ve doğaya yatırımı önceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; iklim değişikliğiyle mücadeleden yenilenebilir enerji kaynaklarına, vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonundan atık su arıtma tesislerinin inşasına kadar sivil toplum kuruluşları ve şehir gönüllülerini de karar alma sürecinin parçası haline getirerek çalışmalarına devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vahşi depolama alanlarını rehabilite ediyor. Artık ilçelerin atıkları doğada vahşi şekilde depolanmayacak, katı atık aktarma istasyonları vasıtasıyla Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'na getirilerek elektrik üretilecek. Bu sayede atıkların denize, toprağa, havaya kısacası doğaya verdiği zararlar da ortadan kaldırılmış olacak.

Vahşi depolama tarihe karışıyor

Büyükşehir Belediyesi; Erdek Ocaklar, Burhaniye Pelitköy, Gömeç Karaağaç ve Gömeç düzensiz depolama alanlarında rehabilite çalışmalarını tamamladı; Burhaniye, Ayvalık ve Bandırma düzensiz depolama alanlarında ise ıslah çalışmalarına devam ediyor. Toplam 72 bin 572 metrekare düzensiz depolama alanının ıslahını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 197 bin 47 metrekare alanda ise ıslah çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ise 269 bin 619 metrekare alanı ıslah etmiş olacak. Bu sayede toplam 2 milyon 799 bin 526 metreküp katı atık Büyükşehir'in planlı rehabilite çalışmaları ile tarihe karışacak.

Doğa zararları engellenecek

Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda inşa ettiği elektrik üretim tesisi ile 11 ayda 12 milyon metreküp metan gazının atmosfere salınımını engelleyerek iklim değişikliğine sebep olan gazların oluşmasının önüne geçen Büyükşehir Belediyesi, vahşi depolama alanlarını ortadan kaldırarak çevreye zarar vermesine engel oluyor, estetiği bozan görüntü kirliliğini de ortadan kaldırıyor.

- Balıkesir'de vahşi depolama tarihe karışıyor
- Balıkesir'de vahşi depolama tarihe karışıyor
- Balıkesir'de vahşi depolama tarihe karışıyor
- Balıkesir'de vahşi depolama tarihe karışıyor

Büyükşehir Belediyesi, Yenilenebilir Enerji, Balıkesir, toplum, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Balıkesir'de vahşi depolama tarihe karışıyor - Son Dakika


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