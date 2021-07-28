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Balıkesir'de vaka sayıları artıyor - Son Dakika

Balıkesir'de vaka sayıları artıyor

28.07.2021 10:38

Balıkesir'de vaka sayıları artıyor Balıkesir'de korona virüs (Kovid-19) vaka sayıları, Türkiye ile eş değer olarak yükseliyor.

Balıkesir'de vaka sayıları artıyor

BALIKESİR - Balıkesir'de korona virüs (Kovid-19) vaka sayıları, Türkiye ile eş değer olarak yükseliyor. Yerli turizm denildiğinde akla ilk gelen Ayvalık, Edremit, Erdek, Burhaniye gibi tatil yörelerinin Kurban Bayramı kalabalığını geride bırakmasının ardından Balıkesir il genelinde vaka sayılarında artış yaşanmaya başladı.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'de de korona virüs salgınında vaka sayıları artışa geçmiş durumda. Vaka sayıları vatandaşların sağlığını tehlikeye atarken, özellikle sahil yerleşkelerinin bayram tatilinde vatandaşların yoğunluk oluşturmasıyla vakalardaki artış dikkatlerden kaçmadı. Kolluk kuvvetleri tarafından Balıkesir'de denetimler her ne kadar sıkı bir şekilde uygulansa da vaka artışlarının önüne geçilemiyor. Balıkesir'de korona virüsün hiç dikkate alınmadığını dile getiren Uğur Sözleviçoğlu: "Vakalarda şu anda büyük bir sıkıntı var. Aşırı derecede bir artış mevcut. İnsanlarımız pek dikkat etmiyor. Bence biraz daha duyarlı olmak gerekiyor. Dikkat etmemiz bizim için her zaman önemli. Ancak bunu hiç dikkate alan yok. Vatandaşlarımıza buradan dikkat etsinler diyorum. Balıkesir'de de kurallara pek dikkat edilmiyor. İnsanlar artık vurdumduymaz olmuş. İnsanlar bu zamana kadar olan ölümleri, hastanede yatanları unutmuş durumda. Ben kurallara dikkat ediyorum. Burada veba taşıyoruz. Bir hastalığı kapıp evde ailemizden birine bulaştırıp başına sıkıntı gelmesi endişe veriyor. Doğal olarak da böyle şeylere dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Balıkesir'de genel olarak kurallara dikkat edildiğini ancak tatil dönüşü sıkıntı yaşanabileceğini belirten Sebahattin İlhan ise şunları söyledi: "Sahil kesimlerinden tatil dönüşleri çok yoğun. Malum kimin de ne olduğu belli değil. O yüzden insanlarımızın biraz tedbirli olması lazım. Kendisinin doktoru olması lazım. Bunun haricinde başka türlü bu hastalığın önüne geçilmez. Özellikle 30 yaş altı mümkün olduğu kadar kendisini kollaması lazım. Birisiyle sarmaş dolaş olmaması lazım. 3-5 arkadaş bir yerde otururken mutlaka mesafeyi korumaları lazım. Vatandaşın kendisini koruması lazım. Kurallara birçok yerde genel olarak uyuluyor ama bu tatil dönüşü biraz sıkıntı olacak. İnsanların birbirlerini koruması lazım. Gençlerin de bu konulara biraz daha duyarlı olmaları gerekiyor" dedi.

Balıkesir'de vaka sayıları artıyor
Balıkesir'de vaka sayıları artıyor
Balıkesir'de vaka sayıları artıyor
Balıkesir'de vaka sayıları artıyor

Balıkesir, Türkiye, Edremit, Turizm, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Balıkesir'de vaka sayıları artıyor - Son Dakika


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