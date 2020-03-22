Balıkesir'de valilikten yaşlı vatandaşlara destek - Son Dakika
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Balıkesir'de valilikten yaşlı vatandaşlara destek

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa çıkma yasağı" genelgesi doğrultusunda Balıkesir Valiliğince "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Balıkesir'de valilikten yaşlı vatandaşlara destek, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa çıkma yasağı" genelgesi doğrultusunda Balıkesir Valiliğince "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

İçişleri Bakanlığının kararının ardından Balıkesir Valiliği bünyesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecekler. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda, başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi, ekip ve araç görevlendirilerek, bugün itibari ile Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını başlattı.

Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için il merkezi ve ilçelerde görev yapacak şekilde yapılandırıldı.

Ekipler görev başında

Tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarının karşılanması için valilik, kaymakamlıklar gereken desteği sağlamaya başladılar.

Vali Ersin Yazıcı, ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturduklarını bildirdi.

Balıkesir'de tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Vali Ersin Yazıcı, "Bilindiği üzere korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştır. Lütfen hepimizin sağlığı için tedbirlere uyalım. Bu kapsamda ilimizde gerekli tedbirler alınmış olup Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulmuştur. Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Evde kalalım! Tüm sevdiklerimize zaman ayıralım. Toplum sağlığını ilgilendiren bu konuda gereken desteği ve katkıyı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceğinize yürekten inanıyoruz. Evde hayat var. Zorunlu olmadıkça lütfen evi tercih edin. Evde aile var. Evde sevgi var. Evde huzur var. Evde güven var. Evde sağlık var" ifadelerini kullanarak, Balıkesirli hemşehrilerine çağrıda bulundu. - BALIKESİR

Balıkesir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:39 Kaynak: İHA

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