Balıkesir'de vatandaşlara Halk yürüyüşü ve bisiklet turu

Balıkesir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunca (HİS) gerçekleştirilen "Avrupa Spor Haftası" ve "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Yürüyüşü ve Bisiklet Turu etkinlikleri gerçekleştirildi.

Avrupa Spor Haftası ve Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yüzlerce bisikletlinin katılımıyla Atatürk Anıtı ile Değirmen Boğazı arasındaki parkurda Bisiklet Turu düzenlendi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın startını verdiği Bisiklet Turu Değirmen Boğazı'nda son buldu. "Bisiklet Turu"nun sona erdiği noktada Değirmen Boğazı'nda başlayan "Halk Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Halk yürüyüşünün ardından Balıkesir Gençlik Merkezleri gençlik liderleri ile gönüllü gençler eşliğinde çocuklar Merkezim Her Yerde Etkinlikleri çerçevesinde çeşitli oyunlar oynadı. Antrenörler eşliğinde ise katılımcılar ile açık havada sportif faaliyetler gerçekleştirildi.

Hafta boyu sürecek etkinliklere tüm vatandaşları davet eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu; " Her yıl Aktifol #Beactive sloganı ile gerçekleştirdiğimiz çok sayıda faaliyetimizde amaç mümkün olduğu kadar çok sayıda ve her yaştan insanı fiziksel aktiviteye teşvik etmek ve daha hareketli bir yaşam bilinci elde edilmesini sağlamak. Gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikler ile çok sayıda sporsever ve vatandaşlarımızı hareketli ve eğlenceli aktivitelerle buluşturduk. Herkes İçin Spor Federasyonu ve Avrupa Spor Haftası'nın temel mantığı 7'den 70'e her yaş grubundaki insanları spora teşvik etmek. Bizim de amacımız şehrimizde kadını erkeği, çocuğu yaşlısıyla herkesin yaşamlarının bir yerinde sporla iç içe olmalarını sağlamak" dedi. "Avrupa Spor Haftası" ve "Avrupa Hareketlilik Haftası" çeşitli etkinliklerle devam edecek. - BALIKESİR