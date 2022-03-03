Balıkesir'de VETBÜS'ün sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Balıkesir'de VETBÜS'ün sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları sürüyor

03.03.2022 13:42
Balıkesir'de VETBÜS'ün sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları sürüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin mobil veteriner kliniği hizmeti veren VETBÜS'ü ilçe ilçe dolaşarak sokak hayvanlarının tedavilerine devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin mobil veteriner kliniği hizmeti veren VETBÜS'ü ilçe ilçe dolaşarak sokak hayvanlarının tedavilerine devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesindeki VETBÜS, gittiği ilçelerde can dostlara sağlık taraması, iç-dış parazit taraması, ultrason, aşılama gibi işlemleri gerçekleştiriyor.

Sahipsiz hayvanların rehabilitesinin yanı sıra bulaşıcı ve salgın hastalıkları önlemeyle de mücadele eden, hayvanları bulundukları mahallelerde aşılayarak tedavi imkanı sağlayan VETBÜS, olası bir afet ve acil durum anında il dışına giderek afetten etkilenen yaralı hayvanların tedavisini de üstlenecek.

İlçelerde daha uzun tedavi ihtiyacı olduğu tespit edilen sokak hayvanları, Büyükşehir Belediyesi İvrindi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek bakım ve tedavileri yapılacak.

VETBÜS'ün ay sonuna kadar hizmet vereceği bölgeler şöyle:

4 Mart Manyas Pazar Yeri Meydanı, 5 Mart Susurluk Heykel Meydanı, 7 Mart Gönen Yıldız Meydanı, 9 Mart Marmara Avşa Meydanı, 10 Mart Karesi Toplu Taşıma Merkezi, 12 Mart Altıeylül Çevre Eğitim Parkı, 14 Mart Bigadiç Pazar Yeri, 15 Mart Sındırgı Cumhuriyet Meydanı, 16 Mart Savaştepe Hürriyet Meydanı, 17 Mart Dursunbey Kent Meydanı, 18 Mart Kepsut Cumhuriyet Meydanı, 21 Mart Balya Cumhuriyet Meydanı, 22 Mart İvrindi Atatürk Meydanı, 24 Mart Havran Kızılay Meydanı, 26 Mart Edremit Altınkum Plajı, 28 Mart Burhaniye Cumhuriyet Meydanı, 29 Mart Gömeç Cumhuriyet Meydanı ve 30 Mart Ayvalık Sarımsaklı Kapalı Pazar Yeri.

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Cumhuriyet Meydanı, Balıkesir, Hisarcık, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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