Balıkesir'de villada Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'de villada Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, villada özel aydınlatma, sulama ve iklimlendirme düzeneği kurarak Hint keneviri yetiştiren şüpheli cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, villada özel aydınlatma, sulama ve iklimlendirme düzeneği kurarak Hint keneviri yetiştiren şüpheli cezaevine gönderildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu madde üretimi ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ayvalık'ta bir şüphelinin villada uyuşturucu yetiştirdiği bilgisini aldı. Operasyon düzenleyen ekipler, villanın üst katındaki bir odada özel aydınlatma, sulama ve iklimlendirme düzeneği kurarak Hint keneviri üreten zanlıyı suçüstü yakaladı. Ekipler, yaptıkları aramalarda saksılar içinde 50 kök kenevir bitkisi, 50 gram kenevir tohumu, 13 iklimlendirme cihazı, 11 aydınlatma ünitesi, 3 sulama sistemi, 36 zirai ilaç ve aparatı ele geçirdi. Ekiplerce gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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