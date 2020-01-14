Balıkesir'de "yağma ve gasp" sanıkları hakim karşısında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de 'yağma ve gasp' sanıkları hakim karşısında - Son Dakika

Balıkesir'de "yağma ve gasp" sanıkları hakim karşısında

6 saat önce

Balıkesir'de bir kişiyi darbettikleri ve polise mukavemette bulundukları gerekçesiyle haklarında dava açılan 3 sanık hakim karşısına çıktı.

Balıkesir'de

Balıkesir'de bir kişiyi darbettikleri ve polise mukavemette bulundukları gerekçesiyle haklarında dava açılan 3 sanık hakim karşısına çıktı.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, sanıklar Nihat Yıldız, Burak Baştürk, ve Muhammet Akçakoyun ile müşteki Atakan Dayan, yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Plevne Mahallesi'ndeki Korsan Parkı'nda Atakan Dayan'ı darbettikleri ve cüzdanı ile telefonunu aldıkları gerekçesiyle "yağma ve gasp"tan yargılanan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

Sanık Yıldız, "Geleceğimin karartılmasını istemiyorum. Konu medyaya taşındığı için gasp ve yağma gündeme geldi. Böyle bir şey söz konusu değil, bakmakla yükümlü olduğum bir annem var. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanıkların avukatları da müvekkillerinin paraya ihtiyaçlarının olmadığını, bu nedenle de isnat edilen suçu gerçekleştirmediklerini savundu.

Müşteki Dayan ise bellerinde silah olduğunu söyleyerek kendisini tehdit eden sanıkların, kendisini darpla cüzdanını ve telefonunu zorla aldıklarını iddia etti.

Tanıkları dinleyen mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Plevne Mahallesi Korsan Parkı mevkisinde 9 Eylül 2019'da Nihat Yılmaz ve Burak Baştürk, Atakan Dayan'la kavga etmiş, daha sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine gelen Yılmaz ve Baştürk, burada polise mukavemet göstermişti. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheliler ile soruşturma kapsamında yakalanan Akçakoyun, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Ayrıca polise mukavemet gösteren Nihat Yılmaz ve Burak Baştürk sosyal medyada gündeme gelmişti.

Balıkesir, Baştürk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Darbeci Hafter yönetimi Libya'da ateşkesin sona erdiğini duyurdu
Sarıyer'de sahilde balık tutan bir şahıs, denizde ceset olduğunu fark etti Rusya, Trump'ın azil sürecinin başlamasına neden olan Ukrayna şirketini hackledi Son dakika: ABD'nin Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 04:32:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de "yağma ve gasp" sanıkları hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]