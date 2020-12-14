Balıkesir'de "yakala sev bırak" sazan avcılığı için gölet düzenlemesi başladı - Son Dakika

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde sportif balık avcılığına yönelik projelendirilen, ulusal ve uluslararası yarışmaların da yapılabileceği gölet düzenlemesi çalışmasına başlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İvrindi Belediyesinin hazırladığı proje, ilçenin Karaçepiş Mahallesi yakınlarındaki 450 dönümde bulunan Karaçepiş Göleti ve çevresindeki araziyi kapsıyor.

Proje tamamlandığında, sürdürülebilir balıkçılık için gölette "yakala sev bırak" sloganıyla ulusal ve uluslararası sazan avcılığı yarışmaları yapılabilecek.

AA muhabirine proje hakkında bilgi veren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Türkiye'de iç sularda sportif balık avcılığının büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Özellikle genç kesimin ve çocukların buna ilgi gösterdiğini belirten Cengiz, şöyle devam etti:

"Bildiğimiz balıkçılık değil de hobi balıkçılığı alanında yükselen bir trend var. Özellikle sosyal medya gruplarında çok fazla dile getiriliyor. Türkiye'den insanlar sırf bu hobilerini yapabilmek için yurt dışına gidiyor. Bugüne kadar bize gelen taleplerde, 'Türkiye'de bunun bir benzeri yok. Biz Bulgaristan veya Avrupa'nın başka illerine gidiyoruz, oralarda bu hobimizi yerine getiriyoruz' diyorlar. O yüzden bir arayış vardı, biz de burayı gösterdik. Hobi balıkçılığı için bir avlak projesi hazırladık. Felsefe olarak şöyle tabir ediliyor; yakala sev bırak. Yani çocuklar, gençler annesiyle, babasıyla gelecekler. Burada bir gününü geçirecek şekilde zaman ayıracak, olta ya da farklı şekilde balıkları tutarak ardından salarak bir sevgi ortamı oluştursun istiyoruz."

Cengiz, göletin İvrindi ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta yer aldığı bilgisini verdi.

Karaçepiş Göleti'ne ulaşımın da kolay olduğunu vurgulayan Cengiz, "Yaz aylarında rağbet oluyor. Buranın ileride canlı ve güzel bir bölge olacağını, yöre halkı için de bir hareketlenme olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Avlağı gelecek yaz mevsiminde hizmete açmayı planlıyorlar

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça ise Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla başlattıkları projeyi 2021 yılının yaz aylarında tamamlamayı hedeflediklerini aktardı.

Ülkenin en büyük sazanlarının bu gölette olmasını istediklerini vurgulayan Akça, şöyle konuştu:

"Projemizi sektör sektör yapmayı planlıyoruz. Hiçbir doğal yapıyı bozmadan yapılacak. Öncelikle kazıkları çakıyoruz. Yani çevresini belirledikten sonra sektör sektör böleceğiz. Sektörlerin arasını yollarla böleceğiz ama arada bölme olmayacak. Doğal yapıyı bozmayacak şekilde temizlik yapılacak. Önümüzdeki bahar aylarında gölete sazan bırakacağız. Balık popülasyonu doğal olarak kendiliğinden sağlanacak. İnsanlar burada yakala sev bırak şeklinde etkinlik yapacaklar. İnsanlar gelip farklı büyüklükte balıkları hatta Türkiye'nin en büyük sazan balıklarını tutup, fotoğraflayıp, sevip yeniden göletimize bırakacak. Türkiye'de bir ilklerden olacağı için şimdiden sosyal medya ve telefonla arayarak çok büyük ilgi gösterenler var."