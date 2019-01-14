Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Yangın

Balıkesir'de Yangın

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Üner (87) ile Necati Kandemir'in (68) yaşadığı Altınova Mahallesi İskele Sokak'taki tek katlı evde yemek pişirildiği sırada piknik tüpü patladı.

Patlamanın etkisiyle evde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürülen yangın, evde maddi hasara neden oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:18 Kaynak: AA

Ayvalık, Balıkesir, Güncel
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