Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Yangın

Balıkesir'de Yangın

31 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir fabrikanın deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir fabrikanın deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Depodan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti.

Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından söndürülen yangın, deponun kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:44 Kaynak: AA

İtfaiye, Balıkesir, Güncel
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