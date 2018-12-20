Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Yangın Dehşeti...yaşlı Adam Yanarak Can Verdi

Balıkesir'de Yangın Dehşeti...yaşlı Adam Yanarak Can Verdi

3 saat önce

Balıkesir'de yangın dehşeti.

Balıkesir'de yangın dehşeti...Yaşlı adam yanarak can verdi
Edremit'te yaşlı adam alevlerin içinde can verdi

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yalnız yaşayan 86 yaşındaki yaşlı adam evinde çıkan yangında yanarak can verdi.
Edinilen bilgiye göre yangın, gece Kadıköy Mahallesi 117. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Kadir Ünal isimli yaşlı adamın tek katlı evinde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevlerin içinde kalan Ünal yanarak feci şekilde can verdi. Haberi alıp olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi. Yaşlı adamın kömürleşmiş cesedi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. 4 çocuk babası olan yaşlı adamın evindeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:07 Kaynak: İHA

Edremit, Balıkesir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP Lideri Kılıçdaroğlu: İttifakta En Çok Zorlandığım İller Denizli ve Balıkesir İstismar Sanığı, Adliyede Polisin Belinden Silahı Alıp Rastgele Ateş Etti

5 Aylık Hamile Kadın ve Sevgilisi, Uğradıkları Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti 16 Yaşındaki Çocuk, Tartışma Yaşadığı Yengesine Kurşun Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:53:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Yangın Dehşeti...yaşlı Adam Yanarak Can Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]