Balıkesir'de Yangın Dehşeti...yaşlı Adam Yanarak Can Verdi
3 saat önce
Balıkesir'de yangın dehşeti.
Balıkesir
'de yangın dehşeti...Yaşlı adam yanarak can verdi Edremit
'te yaşlı adam alevlerin içinde can verdi
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yalnız yaşayan 86 yaşındaki yaşlı adam evinde çıkan yangında yanarak can verdi.
Edinilen bilgiye göre yangın, gece Kadıköy
Mahallesi 117. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Kadir Ünal
isimli yaşlı adamın tek katlı evinde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevlerin içinde kalan Ünal yanarak feci şekilde can verdi. Haberi alıp olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi. Yaşlı adamın kömürleşmiş cesedi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye
Amirliği ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. 4 çocuk babası olan yaşlı adamın evindeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:07 Kaynak: İHA
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