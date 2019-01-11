Balıkesir'de Yapay Gölet Taştı, Marangozhaneleri Su Bastı
1 saat önce
Balıkesir'de yapay gölet taştı, marangozhaneleri su bastıBALIKESİR'de etkili olan yağmurla birlikte, Çay Deresi üzerindeki gölet taştı.
Balıkesir
'de yapay gölet taştı, marangozhaneleri su bastı
BALIKESİR'de etkili olan yağmurla birlikte, Çay Deresi üzerindeki gölet taştı. Bölgedeki marangozhaneleri su bastı, kereste ve makineler zarar gördü.
Kentte bu sabah yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yaşam ve mesire alanı Avlu Balıkesir'de, Çay Deresi üzerindeki yapay gölet, yağışla birlikte taştı. Ağır Sanayi Bölgesi, Dereceboyu Caddesi, Keresteciler Sokak'taki marangozhaneleri su bastı. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi ve itfaiye ekipleri yapay göletin kapaklarını açarak taşkının vereceği hasarı önledi. Keresteciler Sokak'ı dolduran sular ekipler tarafından tahliye edildi. Marangozlar, taşkın nedeniyle iş yerlerindeki makinelerin ve karestelerin zarar gördüğünü söyledi. Bölgedeki çalışmalarını sürdüren ekiplerin, zarar tespiti yapacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:26 Kaynak: DHA
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