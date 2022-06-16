BALIKESİR - "Yapay zeka yetiştirme" protokolü imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

BALIKESİR - "Yapay zeka yetiştirme" protokolü imzalandı

16.06.2022 14:05

Balıkesir'de protokolü imzalanan, "Güney Marmara Yapay Zeka Yetiştirme Programı" ile öğrencilere interaktif eğitimler verilecek, başarılı 150 öğrenci ileri seviye yapay zeka eğitim hakkı kazanacak.

Balıkesir'de protokolü imzalanan, "Güney Marmara Yapay Zeka Yetiştirme Programı" ile öğrencilere interaktif eğitimler verilecek, başarılı 150 öğrenci ileri seviye yapay zeka eğitim hakkı kazanacak.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Balıkesir Hizmet Binası İda Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, kalkınma ajanslarının önemli katkılar sunduğunu söyledi.

İldeki sinerji ve üretim kapasitesinin çok yüksek olduğunu belirten Şıldak, bu tür çalışmaların gençler için ufuk açıcı olacağını ifade etti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise BTK Akademi olarak 22 farklı alanda gençlerin kendileri için kariyer çizebileceği eğitimleri sunduklarını bildirdi.

Yazılım, kodlama ve mobil çözümlerin yapay zekanın birer bileşeni olduğunu vurgulayan Karagözoğlu, şöyle konuştu:

"Örneğin BAYRAKTAR sadece bir kişiyle yapılmadı, bir takımla yapıldı. Onun için bizim de önemsediğimiz şey sizlerin okuldaki arkadaşlıklarınızla inşallah yarını inşa eden, yarının teknolojileri üzerine çalışan ekipler olmanız. Biriniz belki yapay zekaya merak salacak, diğeri siber güvenliğe. Bugün sadece yazılımı yazmanız önemli değil. Yazılımı yazdınız eğer güvenliğini sağlayamazsanız o zaman o yazdığınız yazılımın da bir hükmü olmuyor. Herkesin kendi alanında, kendisini güçlü hissettiği alanda kendisini geliştirmesi için inşallah tüm imkanları seferber ediyoruz. Yola çıkarken size en iyiyi sunmanın arzusu içindeyiz."

GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç ise yapay zeka konusunda sunum yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Hasan Şıldak, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okhan Akdur, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Çanakkale İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Recai Keleş tarafından protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, ortaöğretim, lisans ve ön lisans öğrencilerine interaktif eğitimler verilecek. Yapay zeka üzerine ayrıca üniversite öğrencilerine ekstra eğitimler de sunulacak.

Sisteme kaydedilen ve başarılı olan öğrencilerden 150'si ileri seviye eğitim alma hakkı kazanacak.

BALIKESİR - Yapay zeka yetiştirme protokolü imzalandı
BALIKESİR - Yapay zeka yetiştirme protokolü imzalandı
BALIKESİR - Yapay zeka yetiştirme protokolü imzalandı
BALIKESİR - Yapay zeka yetiştirme protokolü imzalandı
BALIKESİR - Yapay zeka yetiştirme protokolü imzalandı
BALIKESİR - Yapay zeka yetiştirme protokolü imzalandı
BALIKESİR - Yapay zeka yetiştirme protokolü imzalandı
BALIKESİR - Yapay zeka yetiştirme protokolü imzalandı
BALIKESİR - Yapay zeka yetiştirme protokolü imzalandı

YORUMLAR
500
Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta KOBİ'lere kredi desteği protokolü imzalandı Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta KOBİ'lere kredi desteği protokolü imzalandı Siirt Valiliği ve Gap İdaresi arasında 4 proje için protokol imzalandı Siirt Valiliği ve Gap İdaresi arasında 4 proje için protokol imzalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BALIKESİR - 'Yapay zeka yetiştirme' protokolü imzalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:09 Polise yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
18:04 Hakan Çalhanoğlu için dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United harekete geçti
17:51 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin gösterdiği çaba hakkında konuştu
17:44 "Pastırma bizim" tartışmasında sonuç çıktı! Tescili alan ilimiz Sivas oldu
17:39 D-8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir Imam'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Sağlık alanında projelerimiz var
17:38 43 ilde eş zamanlı "Dümen" operasyonu başlatıldı! Holding sahibi ve çalışanları da gözaltına alındı
17:27 Sevgilisini öldürdükten sonra emniyete götüren sanık: Olay planlı değildi
17:03 Eski Cimbomlu Bruma resmen Fenerbahçe'de! Satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı
16:47 Khloe Kardashian'ı deliye döndüren olay! Sevgilisinin başkasından çocuğu olduğunu öğrenince: Prezervatif taksaydın
16:36 TFF'nin yeni başkanı belli oldu! işte Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 18:15:23. #1.12#
SON DAKİKA: BALIKESİR - "Yapay zeka yetiştirme" protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement