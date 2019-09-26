Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de yapılan FETÖ operasyonlarında 4 kişi yakalandı
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Balıkesir'de yapılan FETÖ operasyonlarında 4 kişi yakalandı

50 dakika önce

Balıkesir'de polis FETÖ operasyonlarına devam ediyor.

Balıkesir'de yapılan FETÖ operasyonlarında 4 kişi yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de polis FETÖ operasyonlarına devam ediyor. Polis ekipleri 4 ayrı FETÖ operasyonunda 4 kişiyi yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüte müzahir okullarda çalışan By Lock kullanıcısı 1 şüpheli öğretmen Muğla'da, Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında ihbar bulunan 1 şüpheli kişi Bigadiç'te, Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadelerde adı gecen şüpheli doktor Gönen'de ve Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında ihbar bulunan 1 şüpheli Bandırma ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:13 Kaynak: İHA
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