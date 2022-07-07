Balıkesir'de yapımı tamamlanan üç jandarma karakolu hizmete açıldı

Balıkesir'in Balya ve Altıeylül ilçeleri ile Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan üç jandarma karakolu törenle hizmete açıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin katkılarıyla, Balya ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi, Altıeylül ilçesine bağlı Konakpınar Mahallesi ve Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan jandarma karakollarının açılışı için tören düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı Personel Daire Başkanı Tümgeneral İsmail Balıbek, Ilıca Mahallesi Jandarma Karakolunun açılışında, Balıkesir'e geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Balıbek, jandarma ekiplerinin güzel hizmetler yapacağını belirterek, "Jandarma fedakar bir kanun ordusudur ve bu mahalle dahil bu yol üzerindeki bütün diğer bağlı mahallelere de çok iyi hizmetler getireceğine inanıyorum." dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da yapılan karakolların kentin huzuru için hizmet edeceğini dile getirdi.

Şıldak, vatandaşların güvenliği için inşa edilen karakollarda görev yapacak jandarma personeline kolaylık diledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, karakolların insanlara güven verdiğini ifade etti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir de jandarmanın 183 yıldır Türk halkının sevgisini kazandığını söyledi.

Jandarmanın vatandaşın her derdiyle ilgilendiğine işaret eden Aydemir, "Onlardan Allah razı olsun, onların varlığı, hepimizin, bu vatanın, milletin varlığıdır." diye konuştu.

Protokol, konuşmaların ardından kurban ve kurdele kesimiyle Ilıca Mahallesi Jandarma Karakolunun açılışını yaptı.

Protokol üyeleri daha sonra Altıeylül ilçesine bağlı Konakpınar Mahallesi ve Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki jandarma karakollarının açılışını gerçekleştirdi.

Törenlere, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.