Balıkesir'de Yasa Dışı Bahis ve Kaçak Göçmen Uygulaması
1 saat önce
BALIKESİR'de polis ekipleri, yasa dışı bahis ve kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı.
BALIKESİR'de polis ekipleri, yasa dışı bahis ve kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı. Bahis uygulamasında 129 iş yeri kontrol edilirken, kaçak göçmen uygulamasında ise 3 bin 9 kişinin genel bilgileri sorgulandı. Balıkesir
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 199 personelle il genelinde yasa dışı bahis oynatan iş yerlerine ve kişilere yönelik uygulama yaptı. 129 iş yerinin kontrol edildiği uygulamada, aranan 4 kişi yakalandı, bir ganyan bayiine, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı gerekçesiyle işlem yapıldı. Polis
ekipleri ayrıca il genelinde kaçak göçmenlere yönelik de uygulama yaptı. Uygulama sırasında 3 bin 9 kişinin genel bilgileri sorgulandı, aranan bir kişi ile bir kaçak yakalandı.
Kontrollerde ayrıca, 21 araca 13 bin 965 lira cezai işlem uygulandı.
- Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:47 Kaynak: DHA
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