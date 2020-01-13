Balıkesir'de yasa dışı geçiş organize ettiği iddia edilen 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de yasa dışı geçiş organize ettiği iddia edilen 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'de yasa dışı geçiş organize ettiği iddia edilen 5 kişi tutuklandı

6 saat önce

Balıkesir'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a düzensiz göçmen geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de yasa dışı geçiş organize ettiği iddia edilen 5 kişi tutuklandı, System.String[]

Balıkesir'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a düzensiz göçmen geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, düzensiz göçmen geçişlerinin önlenmesi çalışmalarını yürüten polis, Ayvalık'ta şüphelendikleri 4 aracı takibe aldı.

Bir süre sonra araçları durduran ekipler, araçlardaki 5 kişinin yasa dışı geçişi organize ettiğini belirledi.

Zanlıların, polisteki ilk ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.

İşlemlerinin arından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı.

Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:56 Kaynak: AA
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