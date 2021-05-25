Emniyet Genel Müdürlüğünce yasa dışı Hint keneviri yetiştiriciliğine yönelik 59 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında Balıkesir'de 10 zanlı yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, kent merkezi ile Edremit, Bandırma, Gönen, Ayvalık ve Marmara ilçelerinde belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aramalarda, 78 kök Hint keneviri, 254 gram esrar, 12 gram metamfetamin, 37 gram kenevir tohumu, 5 kenevir öğütücü, 1 kuru sıkı tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, bitki yetiştirme kabini, 8 fişek ve 1 kilo 662 gram kurutulmaya bırakılmış Hint keneviri ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika